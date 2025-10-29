Двама пострадаха в катастрофа между кола и бус на пътя Стара Загора-Димитровград

снимка Булфото

Двама души са откарани в болница след катастрофа на главния път от Стара Загора към Димитровград в района на надлеза над магистрала „Тракия“. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Стара Загора.

Сигнал за инцидента е подаден около 13:20 часа. По първоначална информация са се сблъскали лек автомобил и микробус. Пострадали са двамата водачи, на които се оказва медицинска помощ.

Те са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

Временно движението в района на местопроизшествието е преустановено, като е създаден обходен маршрут през селата Християново и Памукчии. На място има полицейски екип.

В момента включването по автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас от този пътен възел е преустановено поради ремонтни дейности, предаде БТА.

