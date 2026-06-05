Двама пострадали след катастрофа в „Св. св. Константин и Елена“ край Варна

Снимка: Булфото

Двама души са пострадали при катастрофа в „Св. св. Константин и Елена“ край Варна.

Пътнотранспортното произшествие между два автомобила е станало преди два дни късно вечерта, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

При него младеж на 18 години, пътник в единия автомобил, е с фрактура на пръст на ръката и контузия на гръдния кош.

Пострадала е и жена на 48-годишна възраст, която е с травма на гръден кош.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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