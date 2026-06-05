Двама пострадали след катастрофа в „Св. св. Константин и Елена“ край Варна
Снимка: Булфото
Двама души са пострадали при катастрофа в „Св. св. Константин и Елена“ край Варна.
Пътнотранспортното произшествие между два автомобила е станало преди два дни късно вечерта, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.
При него младеж на 18 години, пътник в единия автомобил, е с фрактура на пръст на ръката и контузия на гръдния кош.
Пострадала е и жена на 48-годишна възраст, която е с травма на гръден кош.
По случая е образувано досъдебно производство.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!