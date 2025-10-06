Двама пострадали след сблъсък между коли на енергото и на сметосъбираща фирма в Хасково

Булфото

Двама души са ранени при катастрофа в Хасково между четириколесно превозно средство на електроразпределително дружество от Пловдив и камион на сметосъбираща фирма, собственост на дружество от София, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОД на МВР).

Пострадалите при инцидента на 3 октомври на кръстовището между ул. „Хасковска“ и „Васил Априлов“ са 57-годишният водач на четириколесно превозно средство и спътникът му, на 28 години. Те са хоспитализирани в хасковската болница, за живота им няма опасност, посочиха от ОД на МВР. Пробите на водачите са отрицателни.

Причината за инцидента е удар в задната част на камиона. По случая е образувано досъдебно производство, предаде БТА.

