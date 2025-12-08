Двама руски летци загинаха, след като се катапултираха в хангар

Кадър Youtube

Инцидент е възникнал в руски бомбардировъчен авиационен полк, когато системата за катапултиране се е активирала на борда на самолет, паркиран в хангара му, според съобщения на проруски военен блогър, свързан с изтребителя-бомбардировач на руските ВВС, на 8 декември.

Съобщава се, че неизправността е предизвикала катапултиране, докато самолетът е бил на земята и е бил неподвижен, което е довело до смъртта както на пилота, така и на навигатора, които са получили наранявания, описани като „несъвместими с живота“, пише novini.bg.

Според украинския военен портал „Милитарный“ самолетът вероятно е бил или изтребител-бомбардировач Су-34, или фронтов бомбардировач Су-24.

Случайните активирания на съветски и руски системи за катапултиране са редки, но не и безпрецедентни, обикновено свързани с повреди в поддръжката, неправилни предпазни блокировки или неволно задействане на системата, докато екипажите влизат в самолета или го подготвят за излитане.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!