Двама руснаци са задържани в България

снимка: МВР

Двама руснаци са арестувани в България, съобщава РИА Новости. Според информацията е имало искане от Вашингтон за екстрадицията им в САЩ.

„Взето е решение за екстрадиция на Олег Олшански, но защитата планира да обжалва. Съдебно заседание по същество на делото срещу Сергей Ивин все още не е проведено“, съобщиха от посолството, предаде бТВ.

Служители на руския консулски отдел в България са посетили арестуваните в софийския следствен арест.

Консулският отдел на руското посолство съдейства за подобряване на условията им на задържане. Представителите поддържат тесен контакт с тях и техните адвокати и присъстват на заседанията.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!