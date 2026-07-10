Двама са задържани за опит за кражба на банкомат в Монтанско

Снимка: Булфото

Двама души са задържани за опит за кражба на банкомат в Монтанско. Престъплението е извършено в град Въ́лчедръм, предава bTV.

Сигналът за него е подаден в ранните часове на вторник тази седмица от охранителна фирма.

На място е установено, че същата сутрин с лек автомобил е разбита входната врата на клон на банка и е направен неуспешен опит да бъде отнето вътрешното тяло на банкомата, монтиран на фасадата, заедно с намиращата се в него сума пари.

Подробности за двамата задържани се очаква от полицията и прокуратурата по-късно днес.

Редактор "Екип на Петел",

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