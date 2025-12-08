Двама шофьори попаднаха във варненския арест след отчетени над 1,2 промила алкохол

снимка: МВР

Двама водачи на леки автомобили попаднали в полицейския арест за срок до 24 часа. При

извършена проверка, пътните полицаи на Четвърто РУ, установили, че мъжете шофирали, след като са консумирали алкохол, с концентрация над 1,2 промила в издишания въздух.

Инспекциите на шофьорите, на 27 и 48 – годишна възраст, са извършени в почивните дни, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По случаите са образувани бързи полицейски производства.

