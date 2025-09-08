Двама си делят гигантския джакпот в САЩ

Кадър Нова телевизия

Два билета печелят гигантския джакпот в Съединените щати. Преди тегленето се бяха натрупали милиард и 787 милиона долара, съобщава Нова телевизия.

Това е вторият най-голям джакпот в историята. Той се натрупа, след като в 42 поредни тиража никой не позна пълния набор числа.

От лотарията казаха, че двамата, които си делят огромната сума, са купили билети в щатите Мисури и Тексас.

Всеки от тях трябва да избере дали да получи разсрочено около 893 милиона долара или да вземе накуп 410 милиона. И двете суми са преди данъчното облагане.

Имаше и големи утешителни награди. Още двама участници спечелиха по два милиона долара, а 18 души взимат по един милион.

