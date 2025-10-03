Двама служители на хотелски комплекс в Свети Влас са в неизвестност

Кадър Ютуб

Потвърждение засега има само за намереното тяло на един мъж

Източник на Флагман, пряко ангажиран с издирването на хора от вилните постройки и къщи между Св.Влас и Елените, съобщи, че към момента в неизвестност са двама служители на хотелски компекс.

Последно те са били видяни да опитват да изплуват през прозорец от първия етаж на една от сградите, предаде Флагман.

Хотелският комплекс е разположен на хълма, по който се стече най-голямото количество вода.

Намерено е тялото на загиналия преди 3 часа мъж, за когото Флагман вече съобщи и за когото се предполага, че е поляк.

Ето тук, от работно помещение на първия етаж, се опитали да се спасят от потопа двамата служители.

