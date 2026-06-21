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Двама тийнейджъри лежат "като безжизнени" край мол в Пловдив

21.06.2026 / 11:05 0

Булфото

Двама тийнейджъри са били открити в безпомощно състояние в центъра на Пловдив, пише TrafficNews. Случаят е от района на ул. „Капитан Райчо“, край търговския център „Гранд“.

По информация на очевидци и двамата младежи са били неадекватни и изглеждали „като безжизнени“. Единият от тях се е строполил на земята, като главата му била на пътното платно, а тялото — на тротоара. Другият не е можел да стане от пейка.

На място са пристигнали екип на Спешна помощ и полиция. По данни на свидетели единият от младежите е бил качен трудно на носилка, за да бъде пренесен до линейката. След като е бил свестен, започнал да буйства. Преди това двамата са били в близкия строеж, където се криели. 

Към момента няма официална информация какво е довело до състоянието им, но по първоначални данни има съмнения, че двамата са употребили наркотично вещество, вероятно фентанил. Младежите са били качени в линейката и откарани за медицинска помощ.

Това е пореден случай на млади хора, изпаднали в безпомощно състояние след предполагаема употреба на наркотици в Пловдив. Проблемът с фентанила вече придобива размерите на истинска епидемия, а подобни гледки все по-често се превръщат в част от ежедневието в града.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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kris (преди 8 секунди)
Рейтинг: 625260 | Одобрение: 122660
Що ли не съжаляваме назобените.....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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