Двама убити и шестима ранени при стрелба в Ница

Снимка Пиксабей

Най-малко двама души са убити, а шестима други са ранени при стрелба, станала в понеделник в квартал Мулен в Ница, Южна Франция. Това обяви кмета на Ница Ерик Чоти, предава Xinhua.

Двама души са убити, а трима от ранените са в критично състояние след стрелба на площад Амарилис, написа Чоти в социалната медийна платформа X, видя Фокус.

Според френския новинарски канал BFM TV, кола с двама неидентифицирани нападатели се е движила през квартала, а един от пътниците е произвел няколко изстрела близо до площад Амарилис, след което нападателите са избягали.

Каналът съобщава, че след инцидента са били наложени временни ограничения за влизане и излизане във всички училища в квартала, а районът около мястото на инцидента е бил бързо отцепен. По-късно мерките за сигурност са били отменени.

Според доклада разследването на инцидента продължава.

