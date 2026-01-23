Двама възрастни мъже са загинали в пожари в страната за денонощие

Снимка: Булфото, архив

Потушени са общо 54 пожара през последното денонощие. Това съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Двама са загиналите.

В 5:03 ч. вчера - 22 януари, в ОЦ при РДПБЗН-Ловеч е получено съобщение за възникнал пожар в къща в село Ломец, област Ловеч. Изпратени са два пожарни автомобила от РДПБЗН-Ловеч. При пристигане на екипите на място се установява че гори една от стаите на къщата и в нея има загинал мъж на 82 години.

Малко по-късно: в 14:01 ч. в ОЦ при СДПБЗН е получено съобщение за задимяване в къща в столичния квартал „Драгалевци“. На място е изпратен един пожарен автомобил от СДПБЗН. При влизане в къщата е установено тлеене на диван в една от стаите. В друга стая е намерен загинал мъж на 90 години.

С преки материални щети са възникнали 26 пожара, от които: 11 в жилищни сгради; 1 в промишлени сгради; 10 в транспортни средства; 2 в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 28 пожара, от които: 15 в отпадъци; 11 в готварски уреди и комини.

Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции, от които: 11 при катастрофи в транспортни средства; 2 при промишлени аварии (във водопроводната мрежа и електропреносната мрежа).

Лъжливите повиквания са 3.

