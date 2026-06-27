Двама възрастни мъже се удавиха в езеро

Снимка уикипедия, NASA

Труповете на двама възрастни мъже, които изчезнаха в езерото Констанц, след като скочиха във водата от наета лодка пред очите на съпругите си, бяха извадени в петък, докато Германия се бори с вълна от фатални инциденти при плуване по време на жестока гореща вълна.

Водолази извадиха телата в близост до мястото на инцидента, след като продължилото няколко часа търсене първоначално се оказа неуспешно, пише novini.bg.

Мъжете, на 71 и 76 години, са били на наета лодка със съпругите си в четвъртък следобед, когато са скочили във водата на около 200 метра от пристанището Кирхберг в югозападна Германия и са изчезнали под водата.

Водната полиция и пожарната бяха мобилизирани на езерото Констанц, което се простира на територията на Германия, Швейцария и Австрия, а в издирването участваха също спасителни водолази, хеликоптери, кучета за проследяване и две сонарни устройства.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!