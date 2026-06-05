Двама юноши на Черно море играха за България при равенство срещу Молдова

Стопкадър БНТ 3

Молдова и България завършиха 2:2 в приятелска среща на стадион "Зимбру" в Кишинев. Георги Русев намери мрежата с точен изстрел в 23-ата минута. Резултатът беше изравнен от Виктор Богачюк в 60-ата минута.

В 76-ата минута Марин Петков отново изведе "лъвовете" напред, но след десет минути Владислав Бабогло изравни отблизо. Той насочи топката в мрежата след грешка на вратаря Димитър Шейтанов.

След почивката за "лъвовете" играха двама юноши на Черно море. Мартин Минчев се появи в игра в 52-рата минута, а Берк Бейхан - в 88-ата.

Редактор "Екип на Петел",

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