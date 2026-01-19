Двама задигнаха тротинетка, оставена без надзор пред казино във Варна

Пиксабей

Двама рецидивисти от Варна на 31 и 46-годишна възраст са задържани в петък в ареста на Трето РУ, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в областния град.

По данни на полицията мъжете са откраднали електрическа тротинетка, оставена без надзор пред входа на игрална зала.

Светкавичните действия на полицията обаче довели до залавяне на извършителите, след като бил подаден сигнал от собственика на инкриминираната вещ.

Служителите на реда са образували бързо производство срещу крадците.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!