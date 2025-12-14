Двама загинали и 17 ранени в тежки катастрофи за изминалия ден

снимка: Булфото

Двама души са загинали, а 17 са пострадали при катастрофи в страната за последното денонощие. Това съобщиха от МВР на сайта си. Тежките пътни инциденти са 16.

В София са регистрирани 25 леки произшествия без загинали и ранени.

От началото на месеца при 212 катастрофи са загинали 23-ма души и са пострадали 260. От началото на годината 437 души са загинали, а 7908 са пострадали при общо 6355 пътнотранспортни произшествия. В сравнение със същия период на миналата година от полицията отчитат десетима загинали участници в движението по-малко.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!