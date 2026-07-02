Двама загинали и 22-ма ранени при 21 тежки катастрофи у нас за денонощие

снимка: МВР

Двама души са загинали, а 22-ма са ранени при станалите 21 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството.

От началото на годината жертвите на пътнотранспортни произшествия са 221 души, пострадали са 3781, а произшествията с ранени или загинали са 3053, предаде БТА.

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