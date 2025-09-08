реклама

Двама загинали и 26 пострадали в катастрофи през изминалото денонощие

08.09.2025 / 12:09 0

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Двама са загинали, а 26-ма са пострадали в станалите 22 тежки катастрофи през изминалото денонощие. Това съобщиха от МВР на сайта на министерството.

На територията на столицата са регистрирани 12 леки и две тежки пътнотранспортни произшествия. Ранени са четирима, предава БТА.

От началото на септември в страната при катастрофи са загинали 12 човека, а 178 са ранените.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама