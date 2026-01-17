реклама

Двама загинали и 26 ранени при тежки катастрофи за изминалия ден у нас

17.01.2026 / 11:30 1

снимка: Булфото

При 24 тежки произшествия през изминалото денонощие в страната са загинали двама души, а 26 са ранени, съобщиха от МВР на сайта си. 

В София трима души са ранени при регистрирани 22 леки и три тежки катастрофи.

От началото на месеца са станали 198 катастрофи с 19 загинали и 238 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 198, загиналите са 19, а ранените 238.

От МВР отчитат с шестима повече загинали при пътни произшествия от началото на годината в сравнение в сравнение със същия период на миналата година, когато загиналите са били 13. 

kris (преди 13 минути)
Рейтинг: 561231 | Одобрение: 106586
Пак сме по-зле от Окрайна....Понеже снощи не е имало руски атаки, само една окраинка се подхлъзнала на леда и си счупила копитото....Иначе нищо и нямало !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

