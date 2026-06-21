Двама загинали и 28 ранени при 23 катастрофи в страната през изминалото денонощие

снимка: МВР

През изминалото денонощие в страната са станали 23 катастрофи, при които са загинали двама души и са ранени 28 души, съобщава МВР на сайта си.

Получена е информация през последното денонощие за един допълнително починал участник в движението от пътнотранспортно произшествие, настъпило през предходен период, допълват от вътрешното министерство.

В София за изминалите 24 часа са станали 15 леки пътни инциденти и три тежки, при които са ранени трима души.

От началото на юни катастрофите в страната са 467, при които са загинали 31 души, а 600 са ранени, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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