Двама загинали и 37 ранени при 30 катастрофи у нас за денонощие

Булфото

Двама души са загинали, а 37 са ранени при 30 пътни произшествия през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Министерството на вътрешните работи.

От началото на месеца при 373 катастрофи са загинали 27 души, а 483 - ранени. От началото на годината при 2705 катастрофи 196 души са загинали, а 3364 са ранени.

В София са регистрирани 25 леки и пет тежки катастрофи. Ранени са петима, няма загинали.

При сравнение с реалните данни за загиналите - 169, през същия период на 2025 г., се отчитат с 27 повече загинали участници в движението по пътищата през т.г., предава БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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