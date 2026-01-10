Двама загинали и 9 ранени в тежки катастрофи за изминалия ден у нас
снимка: Булфото
Двама души са загинали, а 10 са ранени при 9 катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.
В София са регистрирани едно тежко и 28 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма загинали, а един е пострадал.
От началото на месеца са станали 115 катастрофи с 13 загинали и 145 ранени.
При сравнение с реалните данни за загиналите - 11, през същия период на 2025 г., се отчитат двама повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., се посочва още в информацията на МВР.
