Двама загинали и седем ранени при челен сблъсък край Константиново
Снимки: Булфото
Двама души загинаха при тежък челен сблъсък на два автомобила край симеоновградското село Константиново. Това съобщи д-р Петя Радева, директор на Центъра за спешна медицинска помощ – Хасково.
По първоначална информация пострадалите са седем души, но точният им брой и състояние се уточняват, посочва БТА.
От пресслужбата на Областната дирекция на МВР – Хасково уточниха, че катастрофата е станала на изхода на селото в посока Хасково. Сигналът е подаден в 13:16 ч.
На място са изпратени пет полицейски екипа, медици и пожарникари. Изясняват се причините за тежкия инцидент.
