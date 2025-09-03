Двама загинали и седем ранени при челен сблъсък край Константиново

Снимки: Булфото

Двама души загинаха при тежък челен сблъсък на два автомобила край симеоновградското село Константиново. Това съобщи д-р Петя Радева, директор на Центъра за спешна медицинска помощ – Хасково.

По първоначална информация пострадалите са седем души, но точният им брой и състояние се уточняват, посочва БТА.

От пресслужбата на Областната дирекция на МВР – Хасково уточниха, че катастрофата е станала на изхода на селото в посока Хасково. Сигналът е подаден в 13:16 ч.

На място са изпратени пет полицейски екипа, медици и пожарникари. Изясняват се причините за тежкия инцидент.

