Двама заместник областни управители встъпиха в длъжност в Областна администрация – Варна

Снимка Областна администрация - Варна

В изпълнение на Заповеди на министър-председателя Румен Радев от 19.05.2026, като заместник областни управители на област Варна днес встъпиха Елина Димитрова и Иван Христов. Областният управител Марио Смърков представи своите заместници пред екипа на Областна администрация – Варна.

Елина Димитрова е магистър по „Екологични биотехнологии и контрол на храните“ и бакалавър по „Екология и опазване на околната среда“ от Шуменския университет „Константин Преславски“. Била е общински съветник в Общинския съвет – Провадия от 2015 г., с активна роля в комисии, свързани с екологията, устройството на територията, икономическото развитие на общината и публичните финанси. Преминала е специализирани обучения по гражданско участие, лидерство и управленски умения. Има дългогодишен опит в системата на земеделието като експерт към Областна дирекция земеделие във Варна. През последните 4 години Елина Димитрова е била учител по професионална подготовка в областта на екологията и растениевъдството в Професионална гимназия по селско стопанство „Земя“ в Провадия.

Иван Христов има инженерно образование "Електроника и Комуникации" от ТУ-Варна и икономическо образование "Корпоративен бизнес и управление" от ИУ-Варна. През последните 13 години работи в Областна администрация Варна, като главен експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост". От 3 години е представител на Областна администрация Варна в "Експертният съвет по устройство на територията" при Община Варна.

Познава колегите си от администрацията и вярва в тяхната висока компетентност и професионализъм. Ще подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му, информират от пресслужбата на Областна администрация - Варна.

