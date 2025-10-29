Двамата арестувани за обира в Лувъра са направили самопризнания

Снимка: Пиксабей

Двамата, арестувани за обира в Лувъра, са същите, които са нахлули в сградата, обяви парижкия прокурор. Тяхно ДНК е открито на скутера, който са използвали за грабежа, както и на стъклата на витрините на разбитата колекция.

Те са признали участието си, но частично, заяви още прокурорът. Двамата ще бъдат изправени пред разследващ съдия в близките дни.

Засега ценните бижута, изчезнали от "Лувъра", не са открити, предаде Нова тв.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!