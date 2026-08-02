Двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят по график при рекордно ниските нива на Дунав

Снимка: АЕЦ „Козлодуй“

Към 17 ч. на 2 август двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство при рекордно ниските нива на река Дунав, които вече доведоха до спиране на унгарската АЕЦ „Пакш“ и проблеми в централите в други държави. Това съобщават от Министерството на енергетиката.

Към момента, ако се запазят средните стойности на понижаване на нивото на река Дунав от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ „Козлодуй“ през следващите поне три седмици.

Министерство на енергетиката предприе и продължава да осъществява необходимите действия, както да бъдат своевременно информирани българските институции, така и да бъде осигурено съдействие на международно ниво в контекста на договореностите за управление и ползване на водите на река Дунав. Установен бе и се поддържа контакт на най-високо ниво с властите в Сърбия и Румъния, съобщават още от министерството.

И добавят, че са в постоянна координация с АЕЦ „Козлодуй“, Националната електрическа компания и Електроенергийния системен оператор, за да бъдат гарантирани сигурността и безпроблемното функциониране на електроенергийната система.

Редактор "Екип на Петел",

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