Двайсет души с маски нахлуха в бар в Испания на финала на Световно и почнаха да бият клиентите

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Около двайсетина радикално настроени души са нахлули в бар в околностите на Памплона и без причина са нападнали с ритници и юмруци клиентите, които в този момент са гледали финалът на Мондиала по футбол между Испания и Аржентина.

На разпространени в социалните мрежи кадри се вижда как групата нахълтва в заведението и започва да бие посетителите, предаде Новини.бг.

С лица, покрити с качулки и балаклави, радикалите нахлули в бара около 22:30 часа през второто полувреме на мача и започнали да громят заведението, хвърляйки столове и маси и да нападат някои от клиентите, които мирно гледали мача. Някои от нападателите били въоръжени с метални пръти и други опасни предмети.

Според местния вестник „Диарио де Навара“ сред клиентите са били военнослужещи от близките казарми, които са редовни посетители.

След нападението няколко клиенти са се нуждаели от медицинска помощ, а вандалите са избягали от мястото преди пристигането на полицията.

Причината за атаката остава неясна.

Редактор "Екип на Петел",

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