Двайсет и три годишна без книжка блъсна жена в Луковит и избяга

Жена на 23 години без шофьорска книжка е блъснала друга жена в Луковит и е избягала, съобщават от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Инцидентът е от около 22:00 ч. снощи. В Районното управление (РУ) в града е постъпил сигнал, че на улица „Възраждане” има паднала жена, която най-вероятно е потърпевша от пътно произшествие. Полицейският автопатрул, пристигнал на място, с помощта на свидетели констатирал, че жената е била блъсната от лек автомобил, който не е спрял. Потърпевшата е на 36 години, а след медицински преглед станало ясно, че има фрактура на глезена.

В резултат на незабавни издирвателни действия служители на РУ – Луковит установили превозното средство и неговия водач – 23-годишна неправоспособна местна жителка.

Пешеходката и шофьорката са тествани за алкохол и наркотици, пробите и на двете са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава, предаде БТА.

