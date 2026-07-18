Две бъбречни заболявания стават част от плащанията на НЗОК

Пиксабей

С предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влязат в сила нови диагнози: хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест.

Това ще позволи откриване и проследяване на пациенти в ранните етапи на заболяването, обясни Христина Николова, председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания, предаде БНР.

Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато се нуждаят от диализа, обясни Христина Николова.

"Всъщност, в първите етапи тези пациенти ще бъдат наблюдавани от личните лекари под изричния контрол на нефролозите и, съответно, ще им се изписва навременна терапия, така че да не се стига до крайните етапи, което е една огромна стъпка напред в превенцията, по-скоро, на бъбречното заболяване и спирането на ранните етапи още на нейното развитие.", допълва Николова.



Хроничното бъбречно заболяване е десетата причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават.

Редактор "Екип на Петел",

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