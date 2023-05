Две българки излизат на финала на "Евровизия" тази вечер

Кадър: Eurovision.tv

Въпреки че България не участва официално на конкурса Евровизия 2023, две българки все пак ще бъдат на сцената на тазвечершния финал в Ливърпул, Великобритания.

Това са певиците Танита Янкова и Бланка, които ще бъдат представителки на Чехия и Полша.

Танита Янкова е част от групата "Весна" и дори рапира на български език в песента, с която Чехия участва на конкурса, предава 24 часа.

"Дай ръка не се страхувай.

С другите сестри поплувай.

В морето ни нямаме място за тези омрази.

Пази, пази.

Не тъгувай.

Хоп троп момите не са нон-стоп на разположение.

Ти просто, че сме сестри до край, знай!" - рапира Танита Янкова

Полската певица Бланка е от смесен брак, майка ѝ е полякиня, а баща ѝ е българин. Тя представя Полша на финала, предаде OFFNews.

Ето реда, в който тази вечер ще излязат класираните изпълнители:

Австрия: Тея и Салена - "Who The Hell Is Edgar?"

Португалия: Mimicat - "Ai Coração"

Швейцария: Ремо Форер - "Watergun"

Полша: Бланка - "Solo"

Сърбия: Люк Блек - "Samo Mi Se Spava@

Франция: La Zarra - "Évidemment"

Кипър: Андрю Ламбру - "Break A Broken Heart"

Испания: Бланка Палома - "Eaea"

Швеция: Лорийн - "Tattoo"

Албания: Албина и Фамилия Алменди - "Duje"

Италия: Марко Менгони - "Due Vite"

Естония: Алика - "Bridges"

Финландия: Käärijä - "Cha Cha Cha"

Чехия: Весна - "My Sister's Crown"

Австралия: Вояджър - "Promise"

Белгия: Густаф - "Because Of You"

Армения: Брунет - "Future Lover"

Молдова: Паша Парфени - "Soarele şi Luna"

Украйна: TVORCHI - "Heart of Steel"

Норвегия: Алесандра - "Queen of Kings"

Германия: Lord of the Lost - "Blood & Glitter"

Литва: Моника Линкайте - "Stay"

Израел: Ноа Кирел - "Unicorn"

Словения: Joker Out - "Carpe Diem"

Хърватия: Let 3 - "Mama ŠČ!"

Великобритания: Мей Мюлер - "I Wrote A Song"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!