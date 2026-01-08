Две българки са задържани в Скопие за серия кражби и злоупотреба с банкови карти

Пиксабей

Две български гражданки са задържани в Скопие за серия кражби и злоупотреба с банкови карти.

Основната прокуратура в Скопие е започнала наказателно производство срещу две гражданки на Република България, за които има обосновано подозрение, че са извършили няколко престъпления – кражба по член 235, ал. 1 от Наказателния кодекс на Северна Македония, предаде бТВ.

Според прокуратурата първата заподозряна в пет отделни случая, а при последния - заедно с втората обвиняема, е крала портфейли от различни лица.

В откраднатите портфейли е имало пари, лични документи и банкови карти, които по-късно са били използвани за опити за теглене на допълнителни суми.

На 4 април 2025 година, в автобус №7 на градския транспорт в Скопие, едната заподозряна е откраднала портфейл със 2 600 денара, банкова карта и документи.

Докато пострадалият се опитвал да блокира сметката си, от банката го информирали, че от банкомат вече са изтеглени 30 000 денара.

През август 2025 година, в търговски център в Скопие, същата заподозряна е извършила още три кражби на портфейли, с което първоначално е придобила неправомерна облага от 39 000 денара.

След това е направила опити за допълнително теглене от банковите карти, като в един от случаите успешно е изтеглила общо 60 000 денара от банкомат на два пъти.

Последният инцидент е от 4 януари 2026 година, когато двете български гражданки заедно са откраднали портфейл и други вещи на стойност около 3 000 денара в търговски обект в Скопие. Последвали са два неуспешни опита за теглене на пари от банкомат с откраднатата карта.

От прокуратурата посочват, че има индиции, че при успешните тегления обвиняемите са използвали ПИН кодове, които възрастните жертви са държали записани в портфейлите си. Поради това се проверява дали са налице и елементи на престъпление, свързано с неоторизиран достъп и злоупотреба с компютърна система.

За двете заподозрени чуждестранни гражданки е предложена мярка „задържане под стража“.

