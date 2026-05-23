Две болници отказали да приемат Любен Дилов - син, ще се възстановява поне 2 години

Две болници в София са отказали да приемат за лечение Любен Дилов – син, който беше покосен от инфаркт преди месец в Италия и е в тежко състояние, научи Lupa.bg от близки до депутата от ГЕРБ.

Късно снощи Любо Дилов е кацнал в София, транспортиран с медицински самолет от Рим и е бил въдворен за лечение в Правителствена болница, след като две други болници са отказали известния публицист да бъде лекуван при тях.

За съжаление, състоянието на Дилов е тежко – той е бил покосен и от инфаркт, и от инсулт в Италия и е държан под упойка, след като излезе от кома.

Мрачната прогноза на лекарите е, че Любен Дилов ще се възстановява поне две години след тежкия инфаркт, като ще трябва да прекара следващите няколко месеца в болница.

Дилов получи инфаркт по време на семейно пътуване в Рим. Той и децата му заминали за Италия веднага след изборите на 19 април. Точно ден преди старта на парламента от болницата в Рим съобщили на близките му, че вече е контактен.

Любен Дилов – син влезе в 52-ото Народно събрание като втори в листата на ГЕРБ в Бургас, но не се закле като депутат заради тежкия здравословен инцидент. Той обаче е вписан като народен представител, тъй като има решение на Централната избирателна комисия, с което беше обявен за избран, независимо че не е положил клетва.

