Две бунгала са изгорели при пожар край Черноморец

Снимка: Булфото

Две бунгала са изгорели при пожар в близост до плажната ивица край Черноморец, съобщи за БТА директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Бургас старши комисар Николай Николаев.

По първоначална информация огънят е тръгнал от кухнята на едното бунгало. Пожарът е обхванал постройката с четири-пет стаи, след което се е разпространил и към съседното бунгало. По време на инцидента туристите, които са били настанени в бунгалата, са се намирали на плажа. Няма пострадали, уточни ст. комисар Николаев.

Сигналът за пожара е подаден около 15:15 ч. Огънят е локализиран и потушен от три екипа на пожарната. Към момента директорът на пожарната в Бургас ст. комисар Николаев е на мястото на пожара.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!