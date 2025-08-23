Две десетилетия Империя Онлайн: Иновации, страст и поглед към бъдещето

Изминаха 20 години от създаването на Империя Онлайн , а студиото продължава да доказва, че с визия, отдаденост и смели решения може да се постигне световен успех. Това, което започва като проект на малко българско студио, днес е прераснало в глобален лидер в стратегическите игри и е важна част от Stillfront Group - една от най-големите гейминг груми в света.

В основата на този успех стоят хората. А сред тях един от най-ярките примери за отдаденост и лидерство е Цветан Русимов.

Лидер с визия и опит в гейминг индустрията

Цветан, познат на всички като Цецо, е сред хората, които стоят зад трансформацията на Империя Онлайн . За него игрите са повече от професия - те са страст. Тази отдаденост му позволява да разбира динамиката на пазара и нуждите на играчите в дълбочина. Под неговото ръководство студиото не само създава нови проекти, но и вдъхва нов живот на вече утвърдени заглавия, превръщайки ги в още по-успешни и обичани от милиони. Компанията разширява присъствието си в различни жанрове и пазари, изгражда силни партньорства и доказва, че една българска визия може да остави траен отпечатък в световната гейминг индустрия.

От български проект до глобално присъствие

Още от самото начало Империя Онлайн следва стратегия за глобален растеж. Мисията винаги е била да се създават игри, които обединяват хората, независимо от държавата и културата им. Днес студиото работи с международен екип и е част от някои от най-успешните проекти в стратегическия гейминг.

През последните години Империя Онлайн постига значителен напредък и разширява портфолиото си:

2020 – Siege: World War II от Simutronics, конкурентна военна стратегия.

2021 – Crush Them All от Godzilab, хит сред idle RPG игрите.

2024 – War Commander: Rogue Assault от KIXEYE, засилвайки позициите си в реалновременните военни стратегии.

2025 – Историческа година за студиото с придобиването на цялото портфолио на GameLabs – премиум PC заглавия в Steam, което утвърждава присъствието в core гейминга. Допълнително, придобиването на популярни франчайзи като Tycoons, Match-3, Puzzle и Bingo от Storm8 позволява на студиото да навлезе и в casual и narrative-базираните сегменти.

В рамките на стратегическата интеграция със Stillfront Group, Империя Онлайн поема управлението на испанското студио Everguild, известно с три успешни заглавия с Warhammer IP. Това преструктуриране укрепва връзките между екипите и подобрява разработката, маркетинга и поддръжката на игрите, за да се предложат още по-добри изживявания на глобалната аудитория.

Напред към следващото десетилетие

Навлизането в сегмента на премиум PC игрите и casual мобилните заглавия разширява аудиторията и предоставя по-богато разнообразие от гейминг изживявания. Студиото съчетава различни жанрове, за да създаде игри, които привличат както core геймърите, така и casual играчите.

С над 100 талантливи професионалисти, обединени от креативност, страст и стремеж към иновации, Империя Онлайн продължава да развива игрите си и да създава нови проекти, които вдъхновяват милиони по света.

Две десетилетия истории, съюзи и победи. Най-доброто тепърва предстои. 🚀

