Пиксабей

Две деца и четирима възрастни загинаха при руски удар по къща в предградие на Кривой Рог, съобщи председателят на съвета за отбрана на града Олександър Вилкул, цитиран от Укринформ.

Вилкул написа в Телеграм че руска балистична ракета "Искандер-М" е поразила къща на многодетно семейство. "Загинаха момичета на 5 и 12 години и четирима възрастни. Осем души бяха ранени, сред тях две деца - момчета на 6 и 15 години“, добави председателят на съвета за отбрана, предаде БТА.

На място са изпратени спасителни екипи.

За съжаление, броят на жертвите може да се увеличи, посочи Вилкул.

Междувременно началникът на областната администрация на Лвов Максим Козицки съобщи за щети по две многоетажни жилищни сгради и за най-малко шестима ранени при руска ракетна атака.

"Според предварителна информация в резултат на ракетна атака в Лвов са били повредени две многоетажни сгради", написа Козицки в Телеграм.

Часове по-рано кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за най-малко един убит при удар с балистична ракета по украинската столица. Кличко написа в социалната мрежа Телерам, че няколко сгради са обхванати от пламъци и добави, че сирените за въздушна тревога са задействани в почти всички украински области.

Редактор "Екип на Петел",

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