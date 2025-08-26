Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Пиксабей

Две деца - момче и момиче, на 4 и 6 години, са избягали от детска градина в Сапарева баня. Те са открити благодарение на бързите действия на полицията и екипите на общинската администрация в центъра на града.

По първоначална информация малко преди обяд децата са напуснали сградата на детското заведение и са тръгнали по улиците сами. Открити са в магазин в кв. "Гюргево" - невредими и в добро състояние.

Децата са от кв. "Сапарево", в семейство с още двама малчугани. Били са в сборна група в детската градина и докато бус е зареждал комплекса, са излезли през отворения портал.

Предстои местната полиция да даде повече информация за случая на брифинг.

"Уредихме всички екипи, които имаме на разположение със свободни хора, да ги търсят. Открити са благодарение на съвместните усилия на служителите на МВР, в централната сграда на детската градина. Малко са си палави дечицата. Намерили са промеждутък. Текат ремонтни дейности, доколкото разбрах.

Вратата е била отворена, имало е кола, която е зареждала и са "използвали намалението". Миг невнимание и са се измъкнали. Чакам да минат съответните процедури, които са предвидени, пресконференцията с органите на МВР. Утре сутринта в 9:00 часа са при мен и директорката, и учителката. При всички случаи, при нас със сигурност ще има дисциплинарно производство", обясни пред БНР кметът на Сапарева баня Калин Гелев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!