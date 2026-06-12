Две деца пострадаха при инцидент с електрическа тротинетка в София
12.06.2026 / 14:51 0
Снимка: Пиксабей, илюстративна
Две деца пострадаха при инцидент с електрическа тротинетка в София.
Произшествието е станало на кръговото движение за квартал "Бояна".
От Спешна помощ потвърдиха за БНТ, че при тях има постъпил сигнал за инцидента.
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