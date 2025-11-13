Две деца загинаха след хранително отравяне

Пиксабей

Две деца на почивка загинаха от хранително отравяне в туристически квартал на Истанбул, а родителите им са в интензивно отделение, съобщиха турските медии и здравните власти.

„Въпреки всички усилия, децата на семейството, на възраст 6 и 3 години, не можаха да бъдат спасени. Родителите все още са в интензивно отделение“, посочи в X провинциалният директор за Истанбул на турското министерство на здравеопазването.

„Здравната дирекция започна разследване“, добави д-р Абдулла Емре Гюнер, който уточни, че семейството е било хоспитализирано с „подозрение за хранително отравяне“, предаде АФП, цитирана от бТВ.

Според частния телевизионен канал NTV, цитиращ „полицейското разследване“, семейството е от Германия, където живее голяма турска общност, и е било на почивка в Турция.

Местните медии обвиняват за натравянето миди, купени от уличен продавач, и пълнени картофи, „компир“, популярна улична храна, консумирани в туристическия квартал Ортакьой, на европейския бряг на Босфора.

Двойката и двете деца са били хоспитализирани, след като са се почувствали зле, съобщава NTV.

