Две фалшиви банкноти от по 200 и 100 евро засякоха във Варна за седмица

Пекселс

През седмицата от 19 до 23 януари в ОД на МВР – Варна са получени два сигнала за разпространение на неистински банкноти, установени в търговската мрежа. Едната фалшива банкнота е с номинал 200 евро, а другата - 100 евро. Това сочат резултатите от седмичния отчет на Областния център за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото във Варна.

По данни на центъра Комисията за защита на потребителите е отчела 131 постъпили жалби и сигнали предимно за нарушения по чл.15, ал.4 от ЗВЕБ. Две от тях са насочени към Помирителна комисия, а 20 са препратени по компетентност към други държавни органи. Като неоснователни са били определени 21, а 114 са проверките, извършени по постъпилите сигнали. Общо 179 са изготвените отговори да потребителите, подали жалби, като 18 от проверките са завършили с констативен протокол.

Териториалната дирекция на НАП – Варна, която обхваща областите Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Русе, Разград и Варна, продължава да извършва проверки в т.ч. съвместни с КЗП. Проверяват се обекти в търговската мрежа и в такива, които предоставят услуги на гражданите. За отчетната седмица отново най-много са нарушения по чл.15, ал.4 от ЗВЕБ.

Наложените санкции включват 28 актове за установяване на административни нарушения, 14 наказателните постановления, издадени срещу нарушителите, като общият размер на наложените глоби във всички 7 области, проверявани от ТД НАП – Варна, възлиза на 36 139 евро. Издадено е и едно предупреждение, сочи още отчетът на Центъра.

В ОДБХ – Варна и в ТД Митница Варна не са постъпвали и не са регистрирани сигнали за нарушения по въвеждане на еврото на територията на област Варна.

По информация от 12-те общини на област Варна – в общинските администрации, където има упълномощени служители за приемане на жалби и сигнали за нарушения, свързани с приемане на еврото, както и на интернет страниците също не са постъпвали сигнали или жалби от граждани.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!