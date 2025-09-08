Две гледни точки на Царевичната Луна над България

Две гледни точки към лунното затъмнение - от Исперих и от София. Снимки Булфото.

Само за 4 часа и 8 минути сме свидетели на пълно лунно затъмнение на пълната Царевична Луна. То се вижда и без помощта на телескоп и обхваща не само Европа, но и Антарктида, Австралия, Азия, западната част на Тихия океан, Индийския океан, източната част на Атлантическия океан и Африка. Всички пълнолуния имат прякори, тазгодишното септемврийско е известно като Царевична луна. Това име идва от традиционното време за жътва на царевицата.

