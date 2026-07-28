Две години и половина след насилието: 7-годишният Адриян даде показания в синя стая

Кадри БНТ

Две години и половина след насилието върху малкия Адриян в Пловдив, момчето даде показания по делото. Днес детето е разпитано в синя стая, където е разказало как пастрокът му го е малтретирал, предава БНТ. Именно Николай Чернев остана единствен обвиняем по делото, след като заради процесуални нарушения то беше върнато в начална фаза, а майката на детето сключи споразумение с прокуратурата.

Повече от два часа 7-годишният Адриян е давал показания в защитената среда на синята стая. Разпитът на детето е преминал предимно под формата на игра и според прокуратурата потвърждава първоначалното обвинение.

"Детайли на този етап не искам да изнасям, разберете, касае се за престъпление извършено срещу малолетно дете, чувствителна информация, която не считам, че трябва да бъде разгласяване в момента, предстои да се изслушат вещите лица по първоначално изготвените експертизи и чак тогава ще се прецени необходимостта от изготвяне на допълнителни предписания", заяви прокурорът Пламен Пантов.

Адвокатите на всички страни по делото също са присъствали на разпита на детето.

"Общо взето не даде много информация детето, защото няма спомени, минало е време. Тъй като делото е обществено значимо, Пловдивският съд обикновено в тези случаи действа предпазливо", каза Йордан Давчев, адвокат на подсъдимия.

За този ключов свидетелски разказ Адриян се прибра от чужбина, където живее с баща си и все още се възстановява от травмите си.

"Предстоят още поне две операции на главичката му и съответно има още поне година, ако ли не и повече с травма-терапевти и психолози, с които да работи. С майката се вижда контролирано - в парк, на детска площадка или на сладкарница, но за момента нещата вървят гладко, без проблем", обясни бащата Денислав Алексиев.

Съдът и днес не уважи искането за по-лека мярка на обвиняемия Петър Чернев, въпреки че е задържан под стража вече повече от 2 години.

Редактор "Екип на Петел",

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