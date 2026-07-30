Две години коли минавали ГТП във Великотърновско с личната карта на покойник

Снимка Пиксабей

Мащабна схема за неправомерно преминаване на годишни технически прегледи (ГТП) е разкрита при съвместна акция на Областната дирекция на МВР и Районната прокуратура във Велико Търново, предава Нова телевизия. Случаят е от град Елена.

По данни на разследващите в продължение на близо две години 123 леки автомобила са преминали технически преглед от името на специалист, който е починал. Използвана е неговата лична карта, пише novini.bg.

Към момента са установени 4 такива автомобила, които изобщо не са посещавали пункта, но имат издадени удостоверения за техническа годност.

"Пунктът не работи, съгласно нормативните изисквания и това създава риск технически неизправни автомобили да се движат по пътищата", каза началникът на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при ОД на МВР – Велико Търново главен инспектор Сезгин Садъков.

Процесуално-следствените действия продължават и към момента. Временно работата на пункта е преустановена от служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

По случая е образувано досъдебно производство. Иззети са документи. Разпитани са свидетели и ще бъдат назначени графологически и видеотехнически експертизи.

Към момента няма задържани, като са назначени експертизи. Предстои да бъде изяснен механизмът на извършеното нарушение, включително как е била използвана самоличността на починалия в електронната система и кои са отговорните за схемата.

Подобни проверки ще бъдат направени във всички пунктове на територията на областта.

Редактор "Екип на Петел",

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