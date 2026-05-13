Две години затвор за мъж, причинил смъртта на 41-годишна жена при катастрофа

Снимка Булфото

Окръжният съд в Монтана осъди на две години затвор при първоначален общ режим 47-годишния К. А. Д., причинил по непредпазливост смъртта на 41-годишната П. И. Т. от Пазарджик при катастрофа, извършена след употреба на алкохол, съобщиха от правната институция, цитирани от БТА.

Инцидентът е станал на 21 юли 2022 г. на път III-112 в района на монтанското село Доктор Йосифово. Според обвинението, внесено от Окръжна прокуратура – Монтана, мъжът е нарушил правилата за движение при управление на лек автомобил, което е довело до фаталния инцидент.

В хода на разследването са били изготвени химическа експертиза за наличие на алкохол в кръвта на подсъдимия, както и съдебномедицинска и тройна автотехническа експертизи.

Заключенията на вещите лица са били изслушани и приети от съда.

По време на делото подсъдимият е заявил, че не е искал да се стигне до трагичния случай. Защитата му е поддържала тезата, че той е предприел правилно изпреварване, но другият водач също е допринесъл за инцидента.

След разглеждане на събраните доказателства съдът е признал К. А. Д. за виновен и го е осъдил на две години лишаване от свобода при първоначален общ режим. Той е лишен и от право да управлява моторно превозно средство за срок от четири години, както и е осъден да заплати разноските по експертизите по делото.

Присъдата може да бъде обжалвана пред Апелативен съд – София в 15-дневен срок.

При засиления контрол около Великден в област Монтана бяха установени около 1000 нарушения на пътя. Тогава в рамките на пет дни с технически средства са установени 665 нарушения на скоростните режими.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!