Две групи в Европарламента стягат нов вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

снимка Булфото

Групите на "Патриоти за Европа" и "Левицата" в Европейския парламент потвърдиха, че подготвят нов вот на недоверие срещу председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Говорителите им обаче уточниха, че все още няма решение кога ще внесат предложението.

От останалите групи - "Прогресивен Алианс на социалистите и демократите", "Обнови Европа" и Зелените, заявиха, че този въпрос не е обсъждан и настояха да не се злоупотребява с вота.

Фон дер Лайен оцеля при първия вот на недоверие през юли, внесен от евродепутата Георге Пиперя от Европейските консерватори и реформисти. Тя заяви, че неговите вносители "са кукли на конци на Русия", предаде БНР.

