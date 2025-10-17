Две хитови китайски марки коли обръщат пазара в България

Кадър Чери

Две от най-успешните китайски марки в Европа до момента ще стъпят в България още идния месец, научи Automedia.bg. Omoda и Jaecoo, брандове на гиганта Chery, идват у нас с амбицията да предложат атрактивни цени и гаранция до 7 години или 150,000 километра пробег, потвърди пред нас Линк Джан, бранд мениджър на Omoda Jaecoo за Румъния и България. Вносител у нас, както и в Румъния, ще бъде унгарската GENIUS Automotive Europe. Пред финализиране са преговорите с българските дилъри, които ще предлагат двете марки.







Omoda и Jaecoo направиха впечатляващ дебют на няколко европейски пазара, включително Великобритания. В Испания Omoda продаде 10,000 автомобила в първата си година на пазара, а през тази отчита 25% ръст. Модели на Omoda вече се сглобяват в бившата фабрика на Nissan край Барселона





"Китайският Ленд Ровър"

Chery Automobile, основана през 1997 година, понястоящем е четвъртият най-голям автомобилен производител в Китай, с 2.604 милиона продадени автомобила за миналата година. Базирана в Уху, провинция Анхуей, компанията има множество марки: Chery, Chery Tiggo, Fulwin, Exeed, Jetour, iCar, Luxeed, Rely. Брандовете Omoda и Jaecoo бяха създадени в последните три години изцяло за износ - замисълът е Omoda да предлага практични, достъпни и комфортни масови модели, а Jaecoo - по-приключенски автомобили, насочени към младото поколение и с премиум елементи. Заради ангажирането на бивши дизайнери и инженери на Land Rover, мнозина наричат последната марка "китайския Ленд Ровър".







Jaecoo 7. През септември кросоувърът бе четвъртият най-продаван модел във Великобритания, съвсем малко зад Nissan Qashqai и пред Vauxhall Corsa, Hyundai Tucson и VW Golf





Ще дебютират у нас с четири SUV модела

По всяка вероятност двете марки ще дебютират в България с общо четири модела: компактния кросоувър Omoda 5, чиято стартова цена в Унгария е около 25,000 евро, по-луксозния Omoda 9, приключения SUV с опция за пълно предаване Jaecoo 7 и чисто новия Jaecoo 5, който бе представен на Фестивала на скоростта в Гудууд това лято. От компанията засега не потвърждават точните модели, които ще се продават у нас, така че в този списък може да настъпят промени. Повече детайли за моделите вижте в галерията под статията.

Дистрибутор е унгарска компания

GENIUS Automotive Europe е унгарска компания, съвместно предприятие на големите автомобилни търговци Hovany и Petranyi Auto, и след успешния дебют в Унгария получи и правата за дистрибуция в Румъния и България.

Междувременно двете марки се подготвят за откриването на тазгодишната международна среща на потребителите (OMODA & JAECOO International User Summit: Co-Create Co-Define), която ще се проведе в Китай от 17 до 22 октомври. Събитието привлича не само клиенти на марките, но и дилъри и хора, които оформят общественото мнение в страните си. В рамките на конференцията двата бранда ще представят последните технологични новости и поглед към бъдещите модели.

Задава се вътрешна конкуренция с Chery Tiggo

Междувременно научихме, че китайският гигант може успоредно да навлезе на нашия пазар и с основната си марка Chery и кросоувърите от серията Tiggo, но през друг дистрибутор и с различни дилъри. Подобна схема, с директна конкуренция между отделните марки на Chery, вече е налице в Гърция и на още няколко пазара.







Chery Tiggo 8





Вносителят на Nissan у нас ще вкарва и Chery?

По наша информация вносител на марката Chery у нас ще е регистрираната в Унгария Grand Auto, собственост на израелската група Taavura, която понастоящем представлява на българския пазар Nissan. От българския офис на Nissan ни увериха, че на този етап нямат информация по въпроса, но от Grand Auto потвърждават, че държат правата за дистрибуция на Chery за Румъния, България и още няколко пазара в региона. Няколко модела от гамата на Chery Tiggo се продават в Сърбия, Унгария и Украйна, а от тази година - и в Румъния.





Кои модели на OJ очакваме в България? (ГАЛЕРИЯ):

1 от 18 | Кои модели на Omoda и Jaecoo идват у нас

Omoda 5

Компактен кросоувър, който бе представен за пръв път през 2022 и вече се продава на близо 60 пазара по цял свят. Omoda 5 е дълъг 4.37 метра и широк 1.82, с 372-литров багажник, което е скромно за сегмента, но пък включва резервна гума като серийно оборудване.

Задвижванeто разчита на новия 1.6-литров бензинов турбомотор на Chery (TDGI) с мощност 145 конски сили, 275 Нм максимален въртящ момент и 10.1 секунди за ускорение 0-100 км/ч. Максималната скорост е 195 км/ч. Средният разход по световния тестов цикъл WLTP е 7.4 литра за 100 км.





За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!