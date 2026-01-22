Две коли изгоряха при пожар в Плевен
Пиксабей
Две коли изгоряха при пожар в Плевен, съобщиха от полицията.
Огънят е пламнал тази нощ. По първоначална информация няма пострадали хора.
Причините за пожара към момента остават неустановени. Нанесени са значителни материални щети по автомобил, а на друг паркиран а унищожени въздуховодите в двигателния отсек, предно стъкло и ел. инсталация.
Предстоят огледи на местопроизшествието и за случая е уведомена прокуратурата, предава "Дарик".
Редактор "Екип на Петел",
