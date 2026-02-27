Две коли пропаднаха в дупка на светофара

Кадър БТВ

Две коли пропаднаха в дупка след срутване на пътната настилка на улица в Омаха, Небраска, във вторник, 24 февруари.

Полицията съобщи, че полицейски служители са се отзовали на мястото след сигнал за инцидент, предаде БТв.

Кадри, публикувани от полицейското управление в Омаха, запечатват момента, в който пътят се срутва и автомобилите падат в дупката.

Видеото показва и минувачи, които помагат на шофьорите да излязат от автомобилите си и се събират около мястото на инцидента, преди да пристигнат екипите за спешната помощ.

Властите съобщиха, че няколко минувачи са помогнали на шофьорите да се спасят и са помогнали да се отклони трафикът в района.

Причините за срутването на пътната настилка се изясняват.

