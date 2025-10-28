Две млади жени от Варненско хванати в нарушение - едната дрогирана, другата с над 1,2 алкохол зад волана

Булфото

Две млади жени от Варненско са хванати в нарушение на Закона за пътищата - едната шофирала след употреба на алкохол, а другата - след прием на наркотици, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна

По данни на полицията вчера вечерта служители РУ Девня спрели за проверка лек автомобил с 20-годишна водачка. Инспекцията показала, че същата е употребила наркотични вещества – дръг тестът отчел наличие на амфетамин и метамфетамин. По описа на районното незабавно е образувано досъдебно производство.

Отново вчера – в полунощ, в село Приселци 18-годишна тамошна жителка управлявала лек автомобил, когато била спряна от служители на Четвърто РУ. На място пътните полицаи извършили тест за алкохол на водачката, който отчел над 1,2 промила. Служителите на реда са завели девойката в болнична лаборатория за кръвно изследване. Инспекцията показала, че младата жена има СУМПС от три месеца. По случая е образувано бързо производство

