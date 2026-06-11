Две момчета пострадаха, докато се возиха на тротинетка в село край Елена
Снимка МВР
Две непълнолетни момчета са пострадали при управление на тротинетка. Инцидентът е станал тази вечер около 19 ч. в района на еленското село Константин.
По първоначална информация едното е управлявало превозното средство, а другото момче се е возило и са паднали.
Двамата са откарани във великотърновската болница.
На място има екипи на полицията. Причините за произшествието ще се изясняват в хода на образуваното досъдебно производство, пише btvnovinite.bg.
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