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Две момчета пострадаха, докато се возиха на тротинетка в село край Елена

11.06.2026 / 21:26 0

Снимка МВР

Две непълнолетни момчета са пострадали при управление на тротинетка. Инцидентът е станал тази вечер около 19 ч. в района на еленското село Константин.

По първоначална информация едното е управлявало превозното средство, а другото момче се е возило и са паднали.

Двамата са откарани във великотърновската болница.

На място има екипи на полицията. Причините за произшествието ще се изясняват в хода на образуваното досъдебно производство, пише btvnovinite.bg.

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