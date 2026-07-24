Две момчета са в болница след инцидент с тротинетка в Монтана

Снимка Пиксабей

Две непълнолетни момчета са пострадали при инцидент с тротинетка на улица в Монтана и са настанени за лечение в болница, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Около 18:20 часа снощи на улица „Неофит Рилски“ в Монтана 17-годишен младеж от Видин управлявал електрическа тротинетка, а 14-годишно момче от Монтана се возело зад него като пътник. Водачът на тротинетката предприел изпреварване на два автомобила и се блъснал в лек автомобил „Сеат“ с монтанска регистрация, управляван от 46-годишен местен жител, който извършвал ляв завой за паркиране, пише novini.bg.

В резултат на удара са пострадали и двамата непълнолетни, които са били без каски. Водачът на тротинетката е с травми на главата и корема, а пътникът е с комоцио и контузии на главата, гръдния кош и корема. Те са настанени в хирургичното отделение на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана, без опасност за живота. Пробите за алкохол и наркотици на водачите на автомобила и тротинетката са отрицателни.

По случая в Районното управление на МВР в Монтана е образувано досъдебно производство по чл. 343 от Наказателния кодекс.

Редактор "Екип на Петел",

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